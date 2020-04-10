Stanley Kubrick belgeseli Kubrick By Kubrick'in fragmanı yayınlandı

The Shining, A Clockwork Orange, 2001: A Space Odyssey, Barry Lyndon, Eyes Wide Shut gibi yapımlara imza atan usta yönetmen Stanley Kubrick'in hayat hikayesini ve kariyerini, daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış görüntüler eşliğinde belgesele dönüştüren Kubrick By Kubrick'ten fragman paylaşıldı. Belgeselde yönetmenin birlikte çalıştığı oyuncuların eski röportajlarına da yer veriliyor.

10.04.2020 - 17:28 | Son Güncelleme : 10.04.2020 - 17:40

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