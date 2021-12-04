Station Eleven fragmanı

Emily St. John Mandel'in dünya çapındaki bir pandeminin ardından toplumu yeniden inşa etmeye çalışan birden fazla sağ kalan neslin hikayesini anlattığı romanından uyarlanan Station Eleven'ın fragmanı yayınlandı.HBO dizi 16 Aralık'ta prömiyer yapacak.
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Haberler 04.12.2021 - 15:07| Son Güncelleme : 04.12.2021 - 15:09
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