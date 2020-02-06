Süper Ajanlar / Spycies fragmanı

Zhiyi Zhang ve Guillaume Ivernel’in yönetmen koltuğunu paylaştığı animasyon, yeteneği ve söz dinlemez tavırlarıyla nam salmış Vladimir ile uyuşuk çömez Hector isimli iki ajanın, çalınmış gizli materyal Radiuzite'ı bulmaya çalışmalarını konu ediniyor.

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