Süper Ajanlar / Spycies fragmanı

Zhiyi Zhang ve Guillaume Ivernel’in yönetmen koltuğunu paylaştığı animasyon, yeteneği ve söz dinlemez tavırlarıyla nam salmış Vladimir ile uyuşuk çömez Hector isimli iki ajanın, çalınmış gizli materyal Radiuzite'ı bulmaya çalışmalarını konu ediniyor.
06.02.2020 - 14:36| Son Güncelleme : 06.02.2020 - 14:41
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.