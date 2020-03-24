Survive fragmanı

Başrollerini Sophie Turner (Jane) ve Corey Hawkins'in (Paul) paylaştığı mini dizi Survive'ın fragmanı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Mark Pellington'ın oturduğu dizi; uçak kazasından sağ çıkmayı başaran iki yolcunun hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
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24.03.2020 - 11:27| Son Güncelleme : 24.03.2020 - 11:43
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