Susam Sokağı'nın 50'nci sezonu başlıyor

Türkiye’de Susam Sokağı adıyla gösterilen çocuk programı Sesame Street, 50’nci sezon bölümleriyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. İlk olarak 1969 yılında başlayan programın 50’nci sezonu 16 Kasım’da HBO kanalında başlayacak. Yeni sezonun ilk bölümünde 50’nci yıl kutlaması yapılacak. Bir mahalle ortamında gerçek ve kukla karakterlerle hazıranan program öğretici ve eğlendirici olmasıyla çocuklar tarafından seviliyor. HBO, programın 50’nci yıl kutlama bölümünün tanıtımını yayınladı.
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