Suudi Arabistan'da tartışmalı festival (Ünlü katılımcılara ödeme yapıldı iddiası)
Suudi Arabistan yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı bir festival düzenledi. Festivale dünyaca ünlü sosyal medya fenomenleri, sanatçılar ve süper modeller katıldı. Ancak sosyal medyada özellik Cemal Kaşıkçı cinayeti sonra eleştirilerin hedefi olan Suudi yönetiminin etkinliğine katılanlara yönelik sert eleştiriler yapıldı. Festivali Suudi Arabistanın imaj düzeltme çabası olarak yorumlayanlar da oldu.
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