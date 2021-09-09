Suveyda fragmanı

"Reis Bey", "Kavanozdaki Adam", "Kelebekler Sonsuza Uçar", "Yalnız Değilsiniz", "Anka Kuşu" ve "Sevda Kuşun Kanadında" gibi önemli yapımlara imza atan yönetmenin 15 yıl aradan sonra vizyona girecek filmi, hafız olmak isteyen 11 yaşındaki bir çocuğun hikayesini odağına alıyor.
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09.09.2021 - 13:54| Son Güncelleme : 09.09.2021 - 13:57
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