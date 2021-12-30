Sword Art Online The Movie - Progressive fragmanı

Anime dizisi Sword Art Onlineın sinema uyarlamalarından biri olan animasyon film Sword Art Online The Movie - Progressive, 2022'de piyasaya sürülen ve oyunda ölenlerin gerçekte de öldüğü bir çevrim içi oyunda sıkışıp kalanların hikayesini anlatmaya devam edecek.
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Haberler 30.12.2021 - 15:11| Son Güncelleme : 30.12.2021 - 15:12
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