Sword Art Online The Movie - Progressive fragmanı

Anime dizisi Sword Art Onlineın sinema uyarlamalarından biri olan animasyon film Sword Art Online The Movie - Progressive, 2022'de piyasaya sürülen ve oyunda ölenlerin gerçekte de öldüğü bir çevrim içi oyunda sıkışıp kalanların hikayesini anlatmaya devam edecek.


Haberler 30.12.2021 - 15:11 | Son Güncelleme : 30.12.2021 - 15:12

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