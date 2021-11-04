Tam Sana Göreyim fragmanı

Bilim kurgu ve romantik komedi türündeki yapım; kendi araştırmalarına devam edebilmek adına bir bilimsel deneye dahil olan bilim insanı Alma'nın, deney kapsamında kendisini mutlu etmek için tasarlanan insansı robot ile geçirdiği üç haftayı anlatıyor.
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Haberler 04.11.2021 - 17:22| Son Güncelleme : 04.11.2021 - 17:23
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