Tam Sana Göreyim fragmanı

Bilim kurgu ve romantik komedi türündeki yapım; kendi araştırmalarına devam edebilmek adına bir bilimsel deneye dahil olan bilim insanı Alma'nın, deney kapsamında kendisini mutlu etmek için tasarlanan insansı robot ile geçirdiği üç haftayı anlatıyor.

Haberler 04.11.2021 - 17:22 | Son Güncelleme : 04.11.2021 - 17:23

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