Tarihi tablolar restorasyonda

İstanbul'daki Milli Saraylar Tablo Restorasyon Atölyesi'nde, titiz bir çalışma var. Yüzlerce tablo, teker teker onarılıyor. Bu süreç, hassas bir çalışma gerektiriyor; çünkü her eser, birbirinden değerli. İşte ayrıntılar...
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NTV 15.05.2020 - 12:10| Son Güncelleme : 15.05.2020 - 13:01
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