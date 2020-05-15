Tarihi tablolar restorasyonda

İstanbul'daki Milli Saraylar Tablo Restorasyon Atölyesi'nde, titiz bir çalışma var. Yüzlerce tablo, teker teker onarılıyor. Bu süreç, hassas bir çalışma gerektiriyor; çünkü her eser, birbirinden değerli. İşte ayrıntılar...

NTV 15.05.2020 - 12:10 | Son Güncelleme : 15.05.2020 - 13:01

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