Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'ye sanal tur

Türkiye'nin gözde müze ve ören yerleri, sanal müze uygulaması ile yaklaşık bir aydır sanal ortamda ziyaretçi kabul ediyor. Uygulamaya ilgi büyük. 6 milyon kez ziyaret edilen 16 müze arasında en çok ilgiyi çeken yer, 1 milyon 673 bin kez ziyaret edilen Göbeklitepe oldu.
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NTV 20.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 20.05.2020 - 09:21
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