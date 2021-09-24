''Taş tepeler'' tarihi aydınlatıyor

Şanlıurfa'da Göbeklitepe'den sonra en önemli tarihi alanlardan biri olarak gösterilen Karahantepe'de, Neolitik Çağ'a ışık tutan birçok kalıntı gün yüzüne çıkarıldı. Arkeolojik çalışmalarda; ilk yerleşik yaşam örneklerine rastlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla; kazı çalışmalarına ilişkin tanıtım toplantısı düzenlendi. Ersoy; "Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi’nin, bugüne kadar ülkemizde yapılmış en büyük ve kapsamlı arkeoloji projesi olduğunu söyleyebiliriz." dedi. (Haber: Nizamettin Kaplan - Kamera: Seyfettin Ay)
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NTV 24.09.2021 - 10:20| Son Güncelleme : 24.09.2021 - 10:30
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