Tenet'ten ilk fragman

Memento, The Dark Knight, Inception, Interstellar ve Dunkirk filmleriyle son döneme damga vuran ve şimdiden en iyiler arasında gösterilen Christopher Nolan imzalı Tenet filminde ilk fragman yayınlandı. 17 Temmuz 2020'de vizyona girecek filmde Robert Pattinson, John David Washington, Clemence Poésy, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Michael Caine ve Aaron Johnson Taylor rol alıyor.
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