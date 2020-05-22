Tenet'ten yeni fragman

Memento, The Dark Knight, Inception, Interstellar ve Dunkirk filmleriyle son döneme damga vuran Christopher Nolan imzalı Tenet filminden yeni fragman yayınlandı. John David Washington ve Robert Pattinson’ın başrollerini üstlendiği filmin 17 Temmuz 2020'de vizyona girmesi bekleniyor.
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22.05.2020 - 07:41| Son Güncelleme : 22.05.2020 - 07:48
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