Tenet'ten yeni fragman (Türkçe altyazılı)

Yönetmen koltuğunda Christopher Nolan'ın oturduğu, başrollerinde John David Washington ve Robert Pattinson’ın yer aldığı Tenet'in Türkçe altyazılı fragmanı ilk kez ntv.com.tr'de. Zamanla ilgili fikirleri ve onu nasıl deneyimlediğimizi ele alan Tenet, 26 Ağustos 2020'de seyirciyle buluşuyor.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 22.08.2020 - 13:02| Son Güncelleme : 22.08.2020 - 13:19
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.