Tenet'ten yeni fragman (Türkçe altyazılı)

Yönetmen koltuğunda Christopher Nolan'ın oturduğu, başrollerinde John David Washington ve Robert Pattinson’ın yer aldığı Tenet'in Türkçe altyazılı fragmanı ilk kez ntv.com.tr'de.  Zamanla ilgili fikirleri ve onu nasıl deneyimlediğimizi ele alan Tenet, 26 Ağustos 2020'de seyirciyle buluşuyor.

ntv.com.tr 22.08.2020 - 13:02 | Son Güncelleme : 22.08.2020 - 13:19

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