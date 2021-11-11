The Addams Family 2 fragmanı

Aile bağlarını kuvvetlendirmek için macera dolu bir tatile çıkan Addams Ailesi'nin hikayesini konu edinen "The Addams Family 2"de Morticia ve Gomez, çocuklarının büyüdüğü, aile yemeklerini geride bıraktıkları yaşa geldikleri ve tamamen karmaşık hayatlarıyla uğraştıkları bir rolde yer alıyor.
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Anadolu Ajansı 11.11.2021 - 13:43| Son Güncelleme : 11.11.2021 - 13:44
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