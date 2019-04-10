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The Addams Family'den ilk fragman
10.04.2019 - 08:58

The Addams Family'den ilk fragman


Ünlü çizer Charles Addams'ın karikatürlerinden ilhamla üçüncü kez uyarlanan The Addams Family'nin ilk fragmanı sinemaseverlerle buluştu. Önce klasik Amerikan aile yapısının gösterildiği fragmanda Addams Ailesi’nin hepsinden farklı olduğunun altı çiziliyor. Onların klasik ev hayatından parçalar izlerken Wednesday elinde kırmızı bir balonla geliyor. Morticia ise bu anda şaşırtıcı IT göndermesini yapıyor: “Normalde bu balonun arkasında katil bir palyaço olurdu” diyor.

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