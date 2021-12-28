The Bat and The Cat fragmanı

Robert Pattinson'ın Batman'e, Zoe Kravitz'in ise Catwoman'a hayat verdiği The Bat and The Cat filminden yeni fragman yayınlandı. Bruce Wayne'in Gotham'daki suçla mücadelesinin ilk yıllarını anlatan film 4 Mart 2022'de izleyiciyle buluşacak.

Haberler 28.12.2021 - 09:16 | Son Güncelleme : 28.12.2021 - 09:19

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