The Batman filminden yeni fragman

Warner Bros Japonya, başrolünde Robert Pattinson'ın yer aldığı The Batman'den yeni bir fragman paylaştı. Filmin hayranları tanıtımda Joker'in filmdeki varlığına dair ipuçları olduğunu öne sürdü. Bunun nedeni ise görüntülerin sonunda yer alan kahkahanın da Joker'e ait olduğunun düşünülmesi.

Haberler 14.12.2021 - 11:31 | Son Güncelleme : 14.12.2021 - 11:34

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