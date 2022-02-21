The Batman'den NBA All-Star maçına özel fragman

Robert Pattinson’ın başrolde yer aldığı, yönetmenliğini Matt Reeves’ın yaptığı ‘The Batman’ filmi 4 Mart’ta vizyona girecek. Filmin son fragmanı, NBA All-Star Maçı öncesi paylaşıldı. Filmde Pattinson’ın yanı sıra, Zoe Kravizt, Paul Dano, Jeffrey Wright, Andy Serkis, Colin Farrell ve John Turturro yer alıyor.
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Haberler 21.02.2022 - 15:26| Son Güncelleme : 21.02.2022 - 15:39
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