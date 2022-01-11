Fox'un 2011 yılından beri tam 12 sezondur devam eden ve iki kez Emmy ödülü alan komedi dizisinden uyarlanan The Bob's Burgers Movie'den ilk fragman geldi. Hamburger restoranı işleten Belcher ailesinin maceralarını anlatan film, ABD'de 27 Mayıs'ta sinemalarda gösterime giriyor.
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Haberler 11.01.2022 - 14:56| Son Güncelleme : 11.01.2022 - 15:02
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