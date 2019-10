Netflix’in iddialı dizilerinden The End of The F***ing World'ün ikinci sezonundan ilk fragman paylaşıldı. İlk sezonunda Jessica Barden ve Alex Lawther'ın başrolünü paylaştığı The End of The F***ing World, 5 Kasım’da izleyicileriyle tekrar buluşacak. Charles Forsman'ın çizgi romanından uyarlanan dizi, karanlık ve karmaşık zihinlere sahip iki gencin hikayesini konu ediniyor.