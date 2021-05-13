The Forever Purge fragmanı

Gerilim ve korku türündeki Purge serisine ait yeni film, The Forever Purge'den resmi olarak fragman paylaşıldı. Universal Pictures bünyesinde izleyici karşısına çıkacak olan The Forever Purge ile seyirci bir kez daha korkunç Arınma Gecesi'ne tanıklık edecek.
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13.05.2021 - 11:15| Son Güncelleme : 13.05.2021 - 11:21
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