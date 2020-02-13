Wes Anderson'ın merakla beklenen yeni filmi The French Dispatch'ten ilk fragman yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Frances McDormand, Timothée Chalamet, Benicio Del Toro, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Léa Seydoux, Tilda Swinton, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Stephen Park, Elisabeth Moss, Saoirse Ronan, Owen Wilson ve Bill Murray'ın olduğu The French Dispatch 24 Temmuz 2020'de seyirciyle buluşacak.
13.02.2020 - 10:10| Son Güncelleme : 13.02.2020 - 10:14
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