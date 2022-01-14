The Godfather (Baba) filmi 50. yılında yeniden gösterime giriyor

The Godfather'ın (Baba) filminin 50. yılında tekrar vizyona girmesi şerefine özel bir fragman yayınlandı. Francis Ford Coppola'nın kült hale gelen üçlemesi, 25 Şubat'tan itibaren Amerika’da yeniden gösterime girecek. İlki 24 Mart 1972'de vizyona giren serinin üç filmi de üç yıl boyunca restore edildi. Üçlemenin tamamı 22 Mart 2022'de ilk kez 4K Ultra HD olarak sunulacak.

Haberler 14.01.2022 - 12:43 | Son Güncelleme : 14.01.2022 - 12:52

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