The Irishman'de Robert De Niro'yu gençleştirmek için Sıkı Dostlar'ın sahnesi kullanıldı

02.09.2019 - 16:36

Martin Scorsese'nin yönetmenliğini üstlendiği Robert De Niro ile Al Pacino’nun başrollerde yer aldığı The Irishman filminde, usta oyuncuların gençliklerini canlandırmak için başka oyuncular kullanmak yerine CGI teknolojisiyle oyuncular gençleştirilmişti. Bu gençleştirme için hangi filmin ve hangi sahnenin kullanıldığı açıklandı. De Niro'nun gençleştirilmesi için Goodfellas (Sıkı Dostlar) filmi kullanıldı. Gençleştirmenin test edilmesi için kullanılan Goodfellas, 1990 yılında ilk kez izleyicileriyle buluşmuştu. Robert De Niro, o sıralarda 47 yaşlarındaydı. The Irishman'de Robert De Niro'nun canlandırdığı Frank Sheeran karakteri, 24 yaşından 80 yaşında kadar olan süreçte boy gösterecek. Sinemalarda 1 Kasım’da gösterilecek olan The Irishman filmi 27 Kasım'da Netflix'te izleyicileriyle buluşacak.