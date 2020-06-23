The King's Man'den yeni fragman

Kingsman serisinin geçmişini anlatan Tsahe Kings Manden yeni bir fragman paylaşıldı. Matthew Vaughnun bir kez daha yönetmen koltuğuna oturduğu ve filme adını veren Kingsman örgütünün geçmişine ışık tutan yapımın 18 Eylül 2020de vizyona girmesi bekleniyor.

22.06.2020 - 22:02 | Son Güncelleme : 23.06.2020 - 06:45

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