The Matrix: Resurrections (The Matrix 4) filminden ilk fragman
Merakla beklenen The Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix: Resurrections'tan ilk resmi fragman yayınlandı. Film, 22 Aralık'ta vizyona girecek. Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un başrolleri paylaştığı filmin kadrosunda Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Brian J. Smith ve Jada Pinkett Smith de yer alıyor.
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ntv.com.tr 09.09.2021 - 16:04| Son Güncelleme : 09.09.2021 - 16:17
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