The Matrix Resurrections (Matrix 4) filminden yeni tanıtım
Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix Resurrections'ın yeni teaser'ı yayınlandı. Yapımcı Warner Bros'un yayınladığı yeni tanıtımın adı 'Déjà Vu', yani daha önce yaşamış hissi. Tanıtım filmi, Carrie-Anne Moss'un canlandırdığı Trinity’nin sesinden “Déjà Vu Matrix’te genellikle bir arızadır. Bir şeyi değiştirdiklerinde olur" sözleriyle açılıyor. Bu sözler 1999 yapımı orijinal filmde geçiyordu. Bir kara kedinin tıpkı ilk filmde olduğu gibi yine Neo’nun önünden geçtiği yeni filmin tanıtımı, Matrix hayranlarında merak uyandırdı. Keanu Reeves'in başrolde yer aldığı The Matrix Resurrections, 22 Aralık'ta gösterime girecek.
Abone ol
Paylaş
Haberler 02.12.2021 - 11:07| Son Güncelleme : 02.12.2021 - 11:22
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.