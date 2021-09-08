The Matrix Resurrections'dan ilk tanıtım (Matrix 4)
Merakla beklenen The Matrix Resurrections'dan resmi bir tanıtım paylaşıldı. Tanıtımda meşhur kırmızı ve mavi hapları vurgu yapılırken fragmanın ise 9 Eylül'de seyirciyle buluşacağı açıklandı. Film 22 Aralık 2021 tarihinde vizyona girecek.
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08.09.2021 - 12:06| Son Güncelleme : 08.09.2021 - 12:32
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