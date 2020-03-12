The New Mutants'tan yeni tanıtım

Oyuncu kadrosunda Anya-Taylor Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt ve Alice Braga gibi isimler yer aldığı Marvel'ın ertelenen X-Men spin-off'u The New Mutants'tan yeni bir tanıtım yayınlandı. 2017'de çekilen film 3 Nisan 2020 seyirciyle buluşacak.
Abone ol
Paylaş
12.03.2020 - 09:23| Son Güncelleme : 12.03.2020 - 09:29
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.