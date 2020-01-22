The Rhythm Section'dan yeni fragman

Mark Burnell’in dört kitaptan oluşan Stephanie Patrick serisinin ilk kısmından sinemaya uyarlanan The Rhythm Section'ın yeni fragmanı yayınlandı. Blake Lively ve Jude Law’ın başrollerinde oynadığı, 31 Ocak'ta vizyona girecek film; ailesinin ölümüne neden olan uçak kazasının arkasında başka entrikalar olduğunu öğrenen ve sorumluların peşine düşün suikastçı Stephanie Patrick’in hikayesini anlatıyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.