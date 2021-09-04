The Wheel of Time'dan yeni fragman

Robert Jordan'ın çok satan romanlar listesinde uyarlanan, Rosamund Pike'ın başrolünde oynadığı The Wheel of Time dizisinden yeni fragman yayınlandı. The Wheel of Time, Kasım'da Amazon Prime Video'da seyirciyle buluşacak.
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04.09.2021 - 13:45| Son Güncelleme : 04.09.2021 - 13:52
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