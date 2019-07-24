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Tom Hanks'in A Beautiful Day In The Neighborhood filminden ilk fragman
24.07.2019 - 13:09

Tom Hanks’in başrolleri Matthew Rhys ile paylaştığı biyografi filmi A Beautiful Day In The Neighborhood’dan ilk fragman paylaşıldı. Marielle Heller’in yönetmenliğini üstlendiği film, Amerika’nın sevilen ünlülerinden Fred Rogers ve ödüllü gazeteci Tom Junod arasındaki arkadaşlığa odaklanıyor. Gerçek olaylara dayanan filmde alaycı gazeteci Junod, gönülsüzce Bay Rogers hakkında bir yazı yazmayı kabul eder ve ikili birbirini tanıdıkça gazetecinin hayata olan bakış açısı değişir. Film, 27 Şubat 2020’de vizyona girecek.

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