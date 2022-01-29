Tom Holland ve Mark Wahlberg'li Uncharted'dan yeni fragman
Popüler video oyunu Uncharted'ın sinema uyarlamasının başrollerini Tom Holland ve Mark Wahlberg paylaşıyor. Ruben Fleischer'in yönetmenliğini üstlendiği Uncharted 11 Şubat'ta vizyona girecek. Oyunda anlatılan hikayenin daha öncesini anlatacak olan filmde, Tom Holland, oyunun ana karakteri olan Hazine Avcısı Nathan Drake'in genç halini canlandırıyor. Filmde Drake'in, Mark Wahlberg'in canlandırdığı Victor Sullivan karakteriyle nasıl tanıştığının hikayesini detaylı olarak anlatılıyor.
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Haberler 29.01.2022 - 10:51| Son Güncelleme : 29.01.2022 - 10:59
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