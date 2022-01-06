Tom Holland'lı Uncharted filminden aksiyon dolu özel sahne

Popüler video oyunundan uyarlanan Uncharted'dan ilk resmi görüntüler paylaşıldı. Başrolünde, Marvel Sinematik Evreni'nin Spider-Man'i olarak tanınan Tom Holland'ın yer aldığı filmde ayrıca iki kez Oscar'a aday gösterilen Mark Wahlberg de rol alıyor. Yönetmen koltuğunda Ruben Fleischer'in oturduğu film, 11 Şubat'ta vizyona girecek.

Haberler 06.01.2022 - 11:19 | Son Güncelleme : 06.01.2022 - 11:24

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