Tomris'in Türkçe dublajlı fragmanı

Türk tarihinin ilk kadın hükümdarının hikayesini anlatan Tomris’in fragmanı, Türkçe dublajlı olarak yayınlandı. Kazak oyuncu Almira Tursyn’in başrolde yer aldığı film, 10 Nisan’da vizyona girecek. Doğduğu gün kaybetmeye başlayan; ancak her kaybında daha da güçlenen Tomris Hatun, M.Ö 6. yüzyılda İskit-Saka Türklerinin başına geçer ve Türk milletini zaferden zafere koşturur. Annesini doğumunda, babasını savaşta, kocasını genç yaşta ve oğlunu esir düştüğü kampta kaybeden Tomris Hatun; kaderiyle birlikte düşmanlarını da yener.

ntv.com.tr 10.03.2020 - 11:05 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 11:18

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