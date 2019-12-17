Top Gun: Maverick'in yeni fragmanı

Yıllar sonra yeniden Tom Cruiseun başrolde yer aldığı devam filmi Top Gun: Maverickten yeni fragman geldi. Yılın en çok merak edilen filmlerinden biri olan Top Gun: Maverickte Tom Cruiseun canlandırdığı Maverick artık bir eğitmendir. Film, Türkiyede 26 Haziranda gösterime girecek.

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