Topkapı Sarayı’nda restorasyon: Çatıdan 1500 ton yük kaldırıldı

Topkapı Sarayı’nda önemli bir restorasyonun son aşamasına gelindi. Fatih Köşkü’nün çatısındaki bin 500 tonluk beton yapı kaldırıldı, yerine orijinal ahşap kubbe sistemi inşa ediliyor. Çalışmalardaki son durumu NTV ekibinden Baran Bila aktardı. (Kamera:Bahattin Demir)

Haberler - NTV 02.12.2021 - 14:25 | Son Güncelleme : 02.12.2021 - 14:35

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