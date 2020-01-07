Toroslar'ın köyünden beyaz perdeye (Ümmiye Koçak, "Yün Bebek" filminin ikincisini çekmek istiyor)
Mersin Arslanköy'de köylü kadınlardan kurduğu tiyatro topluluğuyla adını duyuran Ümmiye Koçak, ödül aldığı "Yün bebek" filminin ikincisini çekmek istiyor. Koçak bu filmde de köylü kadınları oynatacak. Yapım için destek bulursa yönetmenlik koltuğuna da yine kendisi geçecek. Yönetmen Koçak, "Kabuğumuza çekilip, 'ben bir şey yapamam' deyip de ölümü beklemek istemiyoruz" dedi.
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