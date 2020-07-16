Trabzon hasırı ile kazaziye arasında fark var mı?

Dilek Hanif'in sunduğu #HalkınSanatı bu hafta geleneksel el sanatları bakımından zengin bir kültüre sahip #Trabzon’da Trabzon hasırının peşine düştü. Peki Trabzon hasırı ile kazaziye arasında fark var mı? Halkbank'ın katkılarıyla Halkın Sanatı, 11.15'te NTV'de.

NTV 16.07.2020 - 11:32 | Son Güncelleme : 16.07.2020 - 11:52

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