Dilek Hanif'in sunduğu #HalkınSanatı bu hafta geleneksel el sanatları bakımından zengin bir kültüre sahip #Trabzon’da Trabzon hasırının peşine düştü. Peki Trabzon hasırı ile kazaziye arasında fark var mı? Halkbank'ın katkılarıyla Halkın Sanatı, 11.15'te NTV'de.
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NTV 16.07.2020 - 11:32| Son Güncelleme : 16.07.2020 - 11:52
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