Trabzon’da Eren Bülbül filmine yoğun ilgi

1 Ocak’ta vizyona giren ‘Kesişme; İyi ki Varsın Eren’ filmi, Eren Bülbül’ün memleketi Trabzon’da yoğun ilgi gördü. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da filmi eşi ve Sevgi Evleri’nde kalan 35 çocuk ile beraber izledi. Terör örgütü PKK’nın saldırısında 15 yaşındayken hayatını kaybeden Eren Bülbül’ü, ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Rahman Başel canlandırıyor.
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