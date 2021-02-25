Türk oyuncu Alman dizisinde başrolde

Alman bir anne ile Türk bir babanın kızı olan ödüllü oyuncu Aylin Tezel, Unbroken adlı polisiye gerilim dizisinde başrolde yer alıyor. Aylin Tezel, 6 bölümlük dizide, karnındayken bebeği çalınan bir başkomiseri canlandırıyor.

NTV 25.02.2021 - 17:59 | Son Güncelleme : 25.02.2021 - 18:12

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