Türk oyuncu Alman dizisinde başrolde

Alman bir anne ile Türk bir babanın kızı olan ödüllü oyuncu Aylin Tezel, Unbroken adlı polisiye gerilim dizisinde başrolde yer alıyor. Aylin Tezel, 6 bölümlük dizide, karnındayken bebeği çalınan bir başkomiseri canlandırıyor.
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NTV 25.02.2021 - 17:59| Son Güncelleme : 25.02.2021 - 18:12
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