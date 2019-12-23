Türk sporcu Hazal Nehir "6 Underground" filminde (Başarısı sınırlarımızı aştı)
"Parkur" dünyada bilinen ama ülkemizde çok da yaygın olmayan bir spor. Ankara'da yaşayan Hazal'ın bu spordaki başarısı sınırlarımızı da aştı, yapımcıların dikkatini çekti ve kısa süre önce büyük bütçeli bir aksiyon filminde rol aldı. İşte ayrıntılar... (Haber: Ömer Faruk Şahin Kamera: Burak Akcan, NTV Dış Haber)
23.12.2019 - 17:09| Son Güncelleme : 23.12.2019 - 17:22
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