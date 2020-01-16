Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı fragmanı

Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu kaleme alıp yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kamil Aydın'ın oturduğu Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferlerini, öncü askerler konumundaki Akıncılar birliği üzerinden anlatıyor. Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Serdar Gökhan, Ebru Özkan gibi isimler rol alıyor.
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