Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı fragmanı

Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu kaleme alıp yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kamil Aydın'ın oturduğu Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferlerini, öncü askerler konumundaki Akıncılar birliği üzerinden anlatıyor. Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Serdar Gökhan, Ebru Özkan gibi isimler rol alıyor.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER