Turu ve Sirk Maceraları fragmanı

Victor Monigote ve Eduardo Gondell'ın yönettiği animasyon filmi "Turu ve Sirk Maceraları"; alışılanın dışında bir tavuk olduğu için dışlanan Turu'nun, eski müzik öğretmeni Isabel ile olan maceralarını konu alıyor.


Haberler 04.11.2021 - 17:22 | Son Güncelleme : 04.11.2021 - 17:23

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