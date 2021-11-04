Turu ve Sirk Maceraları fragmanı

Victor Monigote ve Eduardo Gondell'ın yönettiği animasyon filmi "Turu ve Sirk Maceraları"; alışılanın dışında bir tavuk olduğu için dışlanan Turu'nun, eski müzik öğretmeni Isabel ile olan maceralarını konu alıyor.
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Haberler 04.11.2021 - 17:22| Son Güncelleme : 04.11.2021 - 17:23
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