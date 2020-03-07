Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali 18. yaşını kutluyor

Filmmor bu yıl hak odaklı sinema’yı özel bir bölüm ve panelle tartışmaya açacak. Kadınların sineması, feminist bellek, bedenimiz bizimdir, cins-iyet-ler bölümlerinde 21 ülke, 41 yönetmenden 46 film izleyiciyle buluşacak. Festival, 22 mart'ta istanbul'daki son gününde sinebüs ile istanbul’un 8 köyünü gezecek.

NTV 07.03.2020 - 14:00

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