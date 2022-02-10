Uncharted fragmanı

Ruben Fleischer'in yönetmenliğini üstlendiği film, yetenekli genç hırsız Nathan Drake'nin, 500 yıl önce Ferdinand Magellan'ın kaybettiği bir serveti kurtarmak için deneyimli hazine avcısı Victor ‘Sully’ Sullivan tarafından işe alınmasını ve ikili için bir soygun olarak başlayan işin bir yarışa dönüşmesini konu ediniyor

Haberler - Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 17:14 | Son Güncelleme : 10.02.2022 - 17:22

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