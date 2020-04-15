Ünlü aktör takipçilerine meydan okudu: Bakalım en havalı haydut maskesini kim yapacak?
ABD'li aktör Matthew Mcconaughey sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla bandanalardan nasıl yüz maskesi yapılacağını uygulamalı olarak gösterdi. Takipçilerine ''Bakalım en havalı haydut maskesini kim yapacak?'' diyerek meydan okudu.
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NTV 15.04.2020 - 16:13| Son Güncelleme : 15.04.2020 - 16:56
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