Unutulmaz: Erol Büyükburç

"Sevemem" isimli şarkısıyla müzikseverlerin hayranlığını kazanan Türk pop müziği sanatçısı Erol Büyükburç'un vefatının ardından 6 yıl geçti. Türk popunda yenilikleriyle adından söz ettiren sanatçı, 22 Mart 1936'da Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nin Yüksek Ticaret bölümünü okuyan sanatçı, üçüncü sınıfta ayrıldı. Kendi adına kurduğu ilk orkestrası Erol Büyükburç Vokal Grubu ile çeşitli müzik türlerinin Türkiye’deki öncü uygulayıcısı olan Büyükburç, 1961'de "Little Lucy" adlı bestesini plak yaptı. Ardından "Kiss Me”, “Lover's Wish", "Memories" adlı bestelere imza attı. 1950'lerde İngilizce sözlü yabancı besteleri yorumlamaya başlayan sanatçı, farklı giyim tarzına ilişkin yaptığı açıklamada, "Anadolu popunun ortaya çıkışı, benim halk türkülerini aranje etmemle başlayan süreçtir. Farklı olmak istiyordum. Zeki Müren ve diğer şarkıcılar sahnede siyah smokinle şarkı söylüyordu. 'O kadar ciddiyete gerek yok.' dedim. Las Vegas ve Hollywood'un pırıltısını sahne şovlarıma uyguladım ve kıyafetlerimde çok cüretkar davrandım." ifadelerini kullanmıştı. Başarılı sanatçı, 1992'ye kadar çocuk şarkılarının yanı sıra kendi hazırladığı kukla karakterleri ve kukla oyunları için hazırladığı şarkılara imza attı, 1990-2007 arasında, TRT için tango emisyonları yaptı, yabancı şarkılara Türkçe söz yazıp seslendirdi. İlk albümü "Sevgi Çiçekleri"ni 1975'te müzikseverlerle buluşturan sanatçı, 1981'de "Sevemem" adlı şarkısının da aralarında olduğu "Sen Varsın"ı yayımladı. Bu albümündeki Sevemem şarkısı ile ün kazandı. Usta sanatçı, yaşamı boyunca 33 film, 20 fotoroman, 6 taş plak, 5 long play, 75 tane 45'lik, 9 kaset, 200'e yakın ödül, bin 800 besteyi müzikseverlerle buluşturdu ve çok sayıda turneye katıldı.
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NTV - Anadolu Ajansı 12.03.2021 - 11:03| Son Güncelleme : 12.03.2021 - 12:05
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